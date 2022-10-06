Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов дал концерт мобилизованным, находящихся в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Вадим Самойлов Марина Каширская © ИА REGNUM

Концерт проводился совместно с Ансамблем песни и пляски Центрального военного округа. В разговоре с журналистами музыкант напомнил, что с мобилизацией страна не сталкивалась со времён Великой Отечественной войны. Поэтому важно поддержать людей, которые оказались в новой для себя ситуации.

«Любая форма поддержки, в том числе и культурной поддержки, она необходима, она важна. Чтобы мобилизованные чувствовали себя более уверенно, понимали, что за ними стоит сплочённое общество», — сказал Самойлов.

Музыкант добавил, что этот концерт для мобилизованных не первый. Также, как сообщало ИА REGNUM, ранее он выступал в госпиталях перед раненными участниками спецоперации.