Джакарта, , 08:51 — REGNUM На встрече председателя группы двустороннего сотрудничества совета народных представителей с парламентом России Адиеса Кадира с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко стороны выразили взаимное восхищение двусторонним отношениям, сообщается на сайте совета народных представителей Индонезии.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Стороны высоко оценивают друг друга, заявил Адиес Кадир, для Индонезии Россия является одним из важных партнеров. С момента подписания 21 апреля 2003 года президентом Индонезии Мегавати Сукарнопутри и президентом России Владимиром Путиным «Декларации об основах дружественных отношений и партнерства между Индонезия и Россией в 21 веке» отношения между двумя странами улучшились.

«Мы действительно ценим, что двусторонние отношения между нашими двумя странами, которые были установлены более чем на 70 лет, развиваются хорошо. Мы не забыли поддержку российской дипломатии в борьбе за независимость и суверенитет Индонезии, и это всегда будет нашим историческим рекордом», — заявил Адиес Кадир.

В последнее время хорошие отношения между двумя странами также нашли отражение, среди прочего, в двусторонних встречах лидеров двух стран, таких как встреча президента Джоко Видодо с президентом Владимиром Путиным в Москве 30 июня 2022 года.

«Я действительно ценю результаты встречи президента Джоко Видодо с президентом Путиным в Москве, которая, среди прочего, обеспечит гарантии логистической безопасности удобрений и продовольствия, особенно пшеницы», — отметил Адиес Кадир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Индонезии и России выразили заинтересованность в укреплении экономического сотрудничества.

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