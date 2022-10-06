Симферополь, , 08:42 — REGNUM Ранее введённая в Республике Крым единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей также будет распространена и на добровольцев. Об этом 5 октября сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Добровольцы Правительство Приморского края

«Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей», — написал он в своём сообщении.

Также глава Крыма напомнил, что решение о выделении земельных участков на полуострове распространяется на всех участников специальной военной операции, которые имеют постоянную регистрацию на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дополнительную экипировку призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации жителям Камчатского передадут власти региона.