Джакарта, 6 октября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Председатель группы двустороннего сотрудничества совета народных представителей с парламентом России Адиес Кадир провел двустороннюю встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, сообщает официальный сайт совета народных представителей Индонезии.

(сс) Prayitno Индонезия

Стороны одинаково выразили заинтересованность в укреплении экономического сотрудничества Индонезии с Россией. По словам Адиеса Кадира, Россия является потенциальным рынком и крупным торговым партнером в Восточной и Юго-Восточной Европе.

«Для нас Россия также является потенциальной страной для инвестиционного сотрудничества, потому что ценность реализации российских инвестиций в Индонезии продолжает расти. Данные индонезийского инвестиционного координационного совета отметили, что за 2022 год, до июля, стоимость российских инвестиций достигла $8,7 млн в 149 проектах», — заявил Адиес Кадир.

По данным министерства торговли Индонезии, объем торговли между странами до мая 2022 года достиг $1,38 млрд.

«Для нас Россия также является государственной альтернативой для закупки или модернизации индонезийской оборонной техники. Ряд индонезийской оборонной техники (около 30%) поставляется из России», — пояснил Адиес Кадир.

Кроме того, российские туристы также вносят свой вклад в улучшение экономики. Где количество туристов из России, посещающих Индонезию, постепенно начало увеличиваться. Центральное статистическое агентство Индонезии отметило, что с 2022 по июнь число российских туристов, въехавших в Индонезию, составило 12 760 человек.

«Мы надеемся, что число туристов из России, посещающих Индонезию, продолжит увеличиваться в соответствии с восстановлением экономики после пандемии. Мы надеемся, что двусторонние отношения и сотрудничество между Индонезией и Россией, которые развивались хорошо, могут продолжать улучшаться», — выразил надежду Адиес Кадир.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Совфеда во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко посетит с визитом Индонезию, где примет участие в восьмом саммите спикеров парламентов государств Группы двадцати (G20).

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