Уфа, 6 октября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Выявить причины роста цен на армейскую экипировку намерены в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что председатель госсобрания БашкирииКонстантин Толкачев направил обращение в адрес руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по региону Андрея Хомякова из-за роста цен на обмундирование, снаряжение, спецодежду, спальные мешки, термобелье, медицинские изделия и лекарства первой необходимости.

По его словам, за минувшие дни депутаты получили большое число обращений избирателей, в которых говорится о значительном росте цен на предметы армейской экипировки и необходимые медицинские товары.

«То же самое отмечается и в других регионах. Очевидно, что цены поднялись в ответ на скачок спроса, вызванного сборами мобилизованных граждан. Да, существуют законы рынка. Но еще есть жажда наживы, которая порой выходит за все мыслимые пределы. Мы обратились в антимонопольную службу с просьбой проанализировать республиканский рынок и принять меры антимонопольного реагирования в ответ на недобросовестные действия отдельных продавцов, допускающих на фоне возросшего спроса необоснованный рост цен», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Он также сообщил, что при необходимости депутаты совместно с региональным управлением ФАС России намерены обсудить предложения по совершенствованию антимонопольного законодательства и подготовят соответствующие проекты законов.

«В ближайшее время совместно с министерством торговли и услуг проведем рабочее совещание. Пригласим руководителей торговых предприятий, которые реализуют данный спектр товаров. Будем разбираться и принимать меры», — сообщил спикер регионального парламента.