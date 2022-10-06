Тегеран, 6 октября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Страны Запада столкнулись с обратным эффектом от санкций, введённых против Тегерана и Москвы, и сами пострадали от ограничений, спровоцировавших энергетический кризис. Такое заявление сделал замминистра нефти Ирана Ахмад Асадзаде 6 октября в беседе с РИА Новости.

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По мнению Асадзаде, в современном мире, который нуждается в нефти и газе, желательно осень внимательно относиться к этой теме и занимать прозрачную позицию.

«Санкции против Ирана и России не идут на пользу Западу, который пострадает от этого. Сегодня в Европе наблюдается газовый кризис, есть проблемы — то же касается и нефти», — указал Асадзаде.

Представитель Ирана отметил, что антироссийские санкционные меры, связанные с конфликтом на территории б. УССР, в конечном итоге спровоцировали рост цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в странах Европы и в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан рассказал о позитивных результатах, достигнутых в результате предпринимаемых мер по отмене антииранских санкций путем переговоров и обмена сообщениями.