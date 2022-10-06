Лондон, 6 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» одержал победу над итальянским «Миланом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

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В составе «Челси» голы забили защитник Уэсли Фофана на 24-й минуте и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на 56-й и полузащитник Рис Джеймс на 61-й.

На сегодняшний день «Челси» занимает второе место в группе Е, на счету команды четыре очка. «Милан» идёт на третьем месте с четырьмя очками.

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