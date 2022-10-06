Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. На Сахалине новый состав областной думы, избранный 11 сентября в единый день голосования, на заседании 6 октября назначил депутата от «Единой России» Андрея Хапочкина членом Совета Федерации РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dumasakhalin.ru Андрей Хапочкин

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Кандидатуру бывшего председателя областной думы Андрея Хапочкина поддержали 22 депутата, ещё три народных избранника — воздержались.

В Совете Федерации Хапочкин сменит прежнего сенатора от островного региона Юрия Архарова.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов 11 сентября мэр Охи Елена Касьянова уведомила депутатов о прекращении своих полномочий досрочно. Затем она была избрана председателем думы Сахалина, сменив на этом посту Андрея Хапочкина.