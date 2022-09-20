Южно-Сахалинск, , 08:33 — REGNUM На Сахалине мэр Охи Елена Касьянова уведомила депутатов о прекращении своих полномочий досрочно, сообщило ИА Сах. ком.

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Депутаты отставку мэра приняли. Решается вопрос о назначении конкурса на замещение вакатной должности.

О причинах отставки мэра официально не сообщается. СМИ предполагают, что Касьянова может занять место председателя областной думы, выборы нового состава которой состоялись в единый день голосования 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов областной думы Сахалина 11 сентября по единому избирательному округу большинство голосов набрала «Единая Россия» — за список партии проголосовали 52 359 человек или 47,2%. КПРФ на выборах поддержали 14,25% избирателей, ЛДПР — 9,19%.