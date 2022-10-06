Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM Актёр Свердловского театра драмы Александр Хвостов добровольцем ушёл на спецоперацию. Об этом пишут СМИ.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным Е1.ru, ранее гражданин не служил в армии, тем не менее пришёл в военкомат. Мобилизовали его в Верхней Пышме.

«Весь наш отряд — порядка 35 человек — это всё добровольцы. Кто-то с опытом, а кто-то, как и я, без», — рассказал актёр изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Также в военкоматы пошёл поток добровольцев, желающих отправиться на спецоперацию.