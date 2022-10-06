Хабаровск, , 06:02 — REGNUM В Хабаровском крае неравнодушные жители, предприниматели собирают вещи для военнослужащих. Так, представители ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края» собрали гуманитарную помощь для военнослужащих и мобилизованных на сумму более 100 тыс. рублей, сообщили в Общественной палате региона.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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На собранные средства закупили термобелье и медикаменты.

«Чтобы поддержать боевой настрой ребят, стоящих на защите Отечества, акции будут продолжены! Сегодня очень важно быть единым целым и обеспечить поддержкой каждого, а особенно тех, кто проявляет мужество и патриотизм», — сказал член Общественной палаты края, президент ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, первый заместитель председателя совета Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея народов Хабаровского края» Бейк Ку Сен.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала объявления частичной мобилизации в ежедневном режиме добровольцы общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают подготовиться к холодам тем семьям, мужчины которых были мобилизованы.