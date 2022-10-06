Москва, , 04:41 — REGNUM Изменения в законодательство, позволяющие изымать автомобили у граждан, бежавших из России и бросивших своё имущество на границе, предложил внести депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.

Олег Морозов Duma.gov.ru

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил Морозов.

Как пояснил депутат, в поправке к закону можно указать, что владелец брошенного автомобиля должен лично предъявить на него правоустанавливающие документы в течение определённого срока. По мнению Морозова, такая мера может быть разработана правительством и она позволит изымать брошенные автомобили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать оставленные на фоне частичной мобилизации покидающими страну автомобили семьям участников специальной военной операции.

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