Москва, 6 октября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Изменения в законодательство, позволяющие изымать автомобили у граждан, бежавших из России и бросивших своё имущество на границе, предложил внести депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — заявил Морозов.

Как пояснил депутат, в поправке к закону можно указать, что владелец брошенного автомобиля должен лично предъявить на него правоустанавливающие документы в течение определённого срока. По мнению Морозова, такая мера может быть разработана правительством и она позволит изымать брошенные автомобили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать оставленные на фоне частичной мобилизации покидающими страну автомобили семьям участников специальной военной операции.