Брюссель, 6 октября, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Отправления множества поездов отменили в Бельгии из-за забастовки железнодорожников, сообщает агентство Синьхуа.

Бельгия

По его данным, работники железной дороги прекратили работу на 24 часа. Таким образом они выразили свое недовольство условиями труда и низкой заработной платой. Также работники профсоюзов призвали правительство Бельгии выделять больше средств на железнодорожную инфраструктуру, а также принять меры для привлечения новых кадров.

Отмечается, что бастующие пытаются повлиять на власти Бельгии, которые во второй половине октября будут обсуждать бюджет на 2023–2024 годы. Также указывается, что около 22 тыс. отправлений поездов отменили в стране за 2022 год из-за проблем с персоналом и состоянием инфраструктуры.