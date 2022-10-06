Бразилиа, 6 октября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Санкции против России убеждают ввести Бразилию власти США, но это давление не приносит результата. Об этом 5 октября рассказал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Дипломат подтвердил, что Вашингтон оказывает сильное давление на Бразилиа, стараясь убедить в необходимости антироссийских санкций.

«Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились», — отметил Лабецкий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что множество крупных стран не хотят поддерживать политику изоляции России, которую продвигают страны Запада, и предпочитают сохранять нейтралитет.