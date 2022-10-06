Портленд, США, 6 октября, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате взрыва в доме престарелых 5 октября в американском штате штат Орегон, сообщило агентство Associated Press.

Niklas Freidwall Взрыв

Инцидент произошел в городе Сент-Хеленсе к северу от Портленда. После взрыва в здании начался пожар. Прибывшие на место пожарные эвакуировали всех, кто был внутри.

Всего в доме находилось шесть человек. Пострадавших госпитализировали. В ходе спасательной операции легкие ранения также были получены пожарным и полицейским. Власти пытаются установить причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в бразильском городе Сан-Паулу произошел пожар в доме престарелых. Происшествие унесло жизни шести человек. Еще два человека пострадали.