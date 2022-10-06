Москва, 6 октября, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил претензии судостроительного завода «Янтарь» из Калининградской области к Минобороны России, взыскав с последнего часть запрошенной неустойки — более 19,8 млн рублей. Решение судьи Дьяконовой может быть оспорено в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Вместо запрошенных истцом более 24,65 млн рублей судья присудил взыскать «неустойку в размере 19 873 970 рублей 67 копеек, а также расходы по госпошлине в размере 117 913 рублей 37 копеек». В остальной части иска было отказано.

Подробности пока не сообщались, обнародована только результативная часть вердикта.

В 2021 году калининградское предприятие также взыскало с ведомства по другому иску долг по госконтракту от 2010 года на создание глубоководного комплекса в составе океанографического судна и глубоководных технических средств — более 172 млн рублей. Стоимость контракта составляла 6,87 млрд рублей.

Напомним, завод «Янтарь» — часть дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации». Последняя находится в собственности государства.

Предприятие является исполнителем госзаказов, в том числе в сфере военного судостроения. Завод работает с 1945 года.