Дамаск, 6 октября, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Не менее 594 человек заболели холерой в Сирии с начала вспышки инфекции, сообщает газета Al Watan со ссылкой на данные сирийского минздрава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

«Наибольшее число заболеваний холерой, подтвержденных экспресс-тестированием, выявлено на севере страны в Алеппо (386), где от кишечной инфекции умерли 34 сирийца», — уточняет издание.

Отмечается, что по всей территории Сирии подтверждено 594 случая заболевания. От холеры на сирийской территории скончались 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Сирии зафиксировали крупную вспышку холеры. Отмечалось, что резкий рост числа заболевших кишечной инфекцией связан с аномальной засухой, вынудившей жителей республики пить воду из загрязненных источников.