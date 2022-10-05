Севилья, Испания, 5 октября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. 5 октября в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» футбольный клуб «Севилья» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе «шмелей» отметились Рафаэл Геррейру (6’ Джуд Беллингем), Джуд Беллингем (41’ Салих Озкан), Карим Адейеми (43’ Юсуфа Мукоко) и Юлиан Брандт (75’ Юсуфа Мукоко). Единственный гол хозяев на 51-й минуте встречи забил марокканский нападающий Юссеф Эн-Несери после передачи Алекса Теллеса.

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Гудель, Салас, Кармона, Теллес, Жордан (Долберг, 77’), Ракитич (Делейни, 62’), Навас (Монтиель, 46’), Сусо (Ламела, 46’), Иско (Гомес, 62’), Эн-Несери.

«Боруссия»: Майер, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 80’), Зюле, Менье, Озкан (Пападопулос, 85’), Джан, Беллингем, Мукоко (Модест, 80’), Адейеми (Мален, 64’), Брандт (Азар, 85’).

«Боруссия», одержав вторую победу и набрав шесть очков, поднялась на второе место в турнирной таблице группы G. «Севилья» с одним очком осталась на третьей позиции.