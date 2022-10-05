Никосия, 6 октября, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Отстранение Белоруссии от участия в международном экологическом форуме «Окружающая среда для Европы», который открылся 5 октября, стало недружественным шагом, а принятые на конференции документы Минск не признает. Об этом заявил министр природных ресурсов и окружающей среды Белоруссии Андрей Худык.

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5 октября в Никосии (Кипр) под эгидой Европейской экономической комиссии ООН открылась девятая сессия международной конференции «Окружающая среда для Европы» — министры разных стран подведут там итоги экологического сотрудничества в регионе, наметят перспективы до 2030 года и обсудят другие вопросы.

Представителей Белоруссии на форум не допустили, что очень возмутило белорусское минприроды.

«Рассматриваем данный факт как недружественный, нарушающий основополагающие принципы международного сотрудничества», — заявил Андрей Худык.

Глава минприроды назвал Белоруссию «одним из наиболее прогрессивных государств» региона и подчеркнул, что страна добросовестно выполняет взятые на себя добровольные обязательства в рамках Батумской инициативы по зелëной экономике, в области развития циркулярной экономики и устойчивого использования природных ресурсов.

Худык предупредил, что Белоруссия не признает документы, которые будут приняты в ходе сессии, и будет выступать против их реализации на различных площадках и использования в качестве основы для дальнейшего развития природоохранного сотрудничества в ООН и других международных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, «Окружающая среда для Европы» — международный форум, который проводится под эгидой Европейской экономической комиссии ООН. Там обсуждается защита планеты от последствий вмешательства человека и изменения климата.