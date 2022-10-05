Москва, 5 октября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Очень важно, и это будет первым шагом после завершившегося переходного периода, полностью освободить воссоединившиеся с Россией регионы от бандеровских боевиков, заявил 5 октября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

«И теперь первым и важнейшим будет полное освобождение и обеспечение безопасности, — сказал Мирошник в интервью РИА Новости. — Реальное слияние наших военных подразделений в один хорошо воюющий боевой механизм».

Этот механизм должен быть лишён каких-либо «перекосов и разницы в подходах». Для его создания будет использован опыт бойцов Донбасса. Ответственность за осуществление интеграции, добавил Мирошник, возлагается на местные власти.