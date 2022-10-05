Мадрид, 5 октября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 5 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с «Шахтером». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Реал»: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

«Шахтер»: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Александр Зуев.

На матч назначена словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ассистенты главного судьи — Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервный арбитр — Овидиу Хацеган.