Вена, , 22:17 — REGNUM 5 октября австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал минимальную победу над загребским «Динамо» со счетом 1:0.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный мяч на 71-й минуте встречи ударом с пенальти забил 22-летний форвард сборной Швейцарии Ноа Окафор. Желтые карточки получили Бруно Петкович, Садег Мохарамми, Стефан Ристовски и Ариям Адеми. Матч обслуживала латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом.

Составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Кен, Ульмер (Вебер, 79’), Соле, Павлович, Дедич, Капальдо, Зайвальд, Кьергор, Сучич (Гурна-Дуат, 90’), Шешко, Окафор (Адаму, 79’).

«Динамо»: Ливакович, Мохарамми (Бочкай, 80’), Любичич, Теофиль-Катрин (Дрмич, 76’), Перич, Шутало, Адеми, Иванушеч (Батурина, 87’), Мишич, Петкович, Оршич (Шпикич, 80’).

На данный момент «Ред Булл Зальцбург» с четырьмя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Динамо», набрав три очка, располагается позицией ниже.