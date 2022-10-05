Рим, 5 октября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Итальянская промышленность и бизнес находятся в ситуации кризиса, заявил 5 октября глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Справиться с кризисом можно только при поддержке ЕС, который в первую очередь должен ввести «потолок цен» на энергоносители, полагает Бономи.

В стране недостаточно своих энергетических и минеральных ресурсов, а «чудес не бывает», без поддержки Брюсселя и «единства» ЕС Италии не справиться, пояснил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — вчетверо (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилась, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.