Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Если ВС РФ перекроют доступ киевского режима к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы, Киев ждёт полное поражение, пишет Financial Times. Издание цитирует американского сенатора Криса Мерфи по вопросу ситуации на территории б. УССР.

Одной левой! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сенатор назвал «доступ к Одессе» источником силы для Киева. Поэтому ВСУ «важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную».

Издание отмечает, что юг территории б. УССР ВСУ следует отвоевать до зимы, но это трудно из-за тех действий которые в этом районе предприняли русские в ходе спецоперации.

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