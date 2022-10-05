Мурманск, 5 октября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Арбитражный суд Мурманска постановил передать все акции АО «Мурманский морской рыбный порт» в пользу государства.

Марина Захарова ИА REGNUM Рыба в магазине Мурманска

Как сообщает пресс-служба суда, около 4,7 млн обыкновенных акций будут переданы по номинальной стоимости — 50 рублей за каждую акцию, говорится в решении суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

«Обязать акционерное общество ВТБ Регистратор списать акции акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт» с лицевого счета акционерного общества «Зевс» в количестве 4 752 759 штук, зачислить указанные акции на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом», — говорится в решении суда.

Решение было обусловлено тем, что порт находится под контролем группы лиц с участием иностранного инвестора в лице компании «Гермес Инвестментс энд Трейдинг Пте. Лтд.», у которой в залоге находится основной пакет акций.

Руководство порта на решение суда комментариев пока не дает.

Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот Мурманского морского рыбного порта с начала года вырос на 26%.