Мурманск, 6 сентября 2022, 14:07 — REGNUM Мурманский морской рыбный порт продолжает наращивать свои производственные показатели, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, сообщает пресс-служба порта.
По данным ведомства, за 8 месяцев 2022 года общий грузооборот со 160,9 тыс. тонн вырос до 203,4 тыс. тонн (+26,4%). Доля перевалки рыбопродукции выросла на 12,6% с 138,4 тыс. тонн до 155,9 тыс. тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев с начала 2022 года грузооборот морских портов в России сократился на 0,2% в годовом выражении и составил 482 млн тонн.