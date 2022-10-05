Лесной, Свердловская область, , 19:12 — REGNUM В городе Лесном Свердловской области жителю Омска предъявлено обвинение в убийстве своего земляка. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

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По данным следователей, гражданин 1980 года рождения совершил преступление в сентябре. Пострадавший мужчина 1984 года рождения скончался 11 сентября в больнице из-за проникающего ножевого ранения грудной клетки.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что земляки приехали на Урал, чтобы производить фасадную отделку жилых домов. После одной рабочей смены они вместе выпили спиртное, а затем между ними произошла ссора, которая закончилась убийством.