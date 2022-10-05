Бухарест, , 18:57 — REGNUM Правительство Румынии одобрило меморандум о предоставлении Кишиневу безвозмездной гуманитарной помощи в виде 130 тысяч кубометров древесины. Об этом 5 октября сообщает бухарестская информационная служба News. bg.

Уинслоу Хомер. Мальчик с дровами. 1873

Как отмечают в Бухаресте, эти твердотопливные материалы должны быть использованы исключительно «в энергетических целях». «Наши дрова предназначены для распределения среди наиболее нуждающихся слоев населения Молдавии», – заявил румынский министр окружающей среды Танцош Барна.

При этом в правительстве Румынии не исключают возможности продажи сопредельному государству дров «по ценам ниже рыночных».

Напомним, ранее румынские власти заявили о прекращении официальным Бухарестом экспорта древесины.

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