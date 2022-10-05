Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Циклон с Атлантики принесет в Санкт-Петербург по-настоящему осеннюю погоду, со штормами и подъемами уровня воды в Неве и Финском заливе, рассказал 5 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Шторм в Финском заливе © Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга

По его словам, до этого погоду на Северо-Западе определяли антициклоны, очень часто южные циклоны, реже — холодные с севера. Теперь пришло время, когда активизируется Атлантика и начинает направлять циклоны на Петербург.

«В предстоящую неделю целая серия циклонов с запада будет смещаться севернее Санкт-Петербурга», — заметил синоптик, уточнив, что западные ветра будут приносить в город теплый воздух и дожди.

Усиление ветра в южных частях таких циклонов до 15-18 м/с, а на акватории Финского залива и до 20 м/с, будет вызывать повышение уровня воды.

«Первый такой циклон начнет влиять на Санкт-Петербург уже 6 октября, поэтому в ночь на 7 октября ожидается сильный западный ветер и первый подъем уровня в Неве до 1 метра и выше», — добавил Колесов.

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