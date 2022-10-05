Бухарест, 5 октября 2022, 17:03 — REGNUM С января 2023 года в Румынии будут увеличены суммы налогообложения в сфере недвижимости. Об этом 5 октября со ссылкой на заявление румынского министра финансов Адриана Качу сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам Качу, эти изменения позволят «в значительной степени привести отраслевое законодательство в соответствии с новыми требованиями Еврокомиссии».
При этом в румынском минфине обещают, что нововведение не коснется граждан с низкими доходами. «Контролировать процесс взимания налогов будут местные органы власти», – говорится в ведомственном документе.