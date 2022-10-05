Бухарест, , 17:03 — REGNUM С января 2023 года в Румынии будут увеличены суммы налогообложения в сфере недвижимости. Об этом 5 октября со ссылкой на заявление румынского министра финансов Адриана Качу сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Качу, эти изменения позволят «в значительной степени привести отраслевое законодательство в соответствии с новыми требованиями Еврокомиссии».

Адриан Качу «В среднем налоговый рост составит от 0,8 до 2 процентов, что не явно ударит по карману среднестатистического владельца дома или апартаментов».

При этом в румынском минфине обещают, что нововведение не коснется граждан с низкими доходами. «Контролировать процесс взимания налогов будут местные органы власти», – говорится в ведомственном документе.