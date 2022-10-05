Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Производство валовой продукции сельского хозяйства в Ленинградской области по итогам восьми месяцев 2022 года выросло на 3,9%, до 67,4 млрд рублей, сообщил 5 октября на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, в регионе практически завершилась уборочная кампания. По ее предварительным итогам выходит, что в этом году собран самый большой урожай зерна за всю историю Ленинградской области — 162 тыс. тонн.

«Мы уже заготовили кормов на 108% больше плана, так что животные зимой будут сыты. С начала года мы растем в производстве молока на 4%, мяса — на 3,5%, яиц — на 1,3%», — добавил чиновник.

Также Малащенко указал, что за восемь месяцев 2022 года производство мяса увеличилось на 3,5% (до 249,8 тыс. тонн), молока — на 4% (до 448,8 тыс. тонн), яйца — на 1,3% (до 2,3 млрд штук). Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности составил 152,7 млрд рублей.

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