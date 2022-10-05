Москва, , 16:19 — REGNUM Положительно оценил президент РФ Владимир Путин итоги референдумов о воссоединении с Россией четырёх регионов. «Результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили», — сказал 5 октября глава государства на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Владимир Путин Kremlin.ru

Отметив, что в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях люди жили и продолжают жить в сложных условиях, глава государства сказал: «И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять».

В Москве, отмечает президент, ждали итогов с таким настроем: как люди решат, так и будет. Итоги референдумов — это честный результат, они и объективны, и убедительны.

Напомним, за воссоединение с России в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях проголосовало абсолютное большинство избирателей. Голосование проходило 23 — 27 сентября. Регионы вошли в состав РФ.

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