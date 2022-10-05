Москва, 5 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, по состоянию на 15:00 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,29%, до $92,89 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«За последние полторы недели стоимость черного золота выросла на 11,6% на ожидании принятия решения странами ОПЕК+ 5 октября о сокращении объемов добычи на 1 млн б/с.

Сегодня в СМИ появилась информация об обсуждении на уровне министров стран ОПЕК+ снижения объемов добычи на 1-2 млн б/с.

Договоренность о снижении добычи на 1 млн б/с совпадет с консенсус-прогнозами аналитиков, и котировки Brent могут немного упасть на фоне фиксации прибылей трейдерами в район $89-90 за баррель, так как такой исход уже заложен в цены.

Решение о сокращении выше прогноза в 1 млн б/с подтолкнет стоимость Brent к росту в район $95-100 за баррель, а ниже этого прогноза к падению Brent в район $83-85 за баррель», — считает эксперт.

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