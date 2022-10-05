Москва, , 15:55 — REGNUM В настоящая время существует угроза со стороны киевских нацистов на севере и северо-западе Луганской Народной Республики. Об этом 5 октября сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 1».

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«Север, северо-запад в Луганской Народной Республике, действительно, сейчас в опасности. Северодонецкое, лисичанское, рубежанское и сватовское направления находятся, действительно, под угрозой, но это не значит, что под ударом, потому что вся территория в той стороне контролируется войсками ЛНР, контролируется руководством Луганской Народной Республики», — сказал он.

Также Мирошник уточнил, что в указанных районах в данный момент тревожная ситуация, однако там на протяжении последних двух-трёх суток ведутся довольно активные обстрелы союзных сил по позициям врага, в ходе которых отбиваются или наносятся удары по скоплениям военной техники и сил боевиков ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на лисичанском направлении до 70 боевиков ВСУ.