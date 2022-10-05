Бухарест, 5 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Румыния стала членом Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), объединяющей авиакомпании и соответствующие инфраструктурные подразделения более 100 стран мира. Об этом 5 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

confused_me Самолет

Согласно официальной информации, членство в руководстве ICAO гарантирует Бухаресту получение дополнительных финансовых средств на развитие системы воздушных перевозок, а также льготные условия на аренду (лизинг) авиалайнеров.

«Мы начинаем новый этап развития отрасли», — резюмировал секретарь минтранса Румынии Богдан Стелиан Миндреску.

Напомним, ранее правительство Румынии было вынуждено признать усугубление кризиса в системе гражданской авиации страны.