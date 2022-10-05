Москва, , 15:30 — REGNUM В связи с геополитикой и последними событиями на рынке недвижимости в России появилось очень много предложений. Однако спрос тоже снизился, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Жилье Светлана Шаповалова

«Население страны сберегает больше и не спешит вкладывать в крупные активы.

Продавцы и застройщики уже стали снижать цены. И есть вероятность дальнейшего снижения цен на квартиры до конца 2022 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, в ближайшее время в России спрос на покупку жилья будет падать, и преодолеть эту тенденцию получится только после возвращения общества к норме.

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