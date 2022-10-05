Сеул, , 15:25 — REGNUM Председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Сын Гём встретился 5 октября в Сеуле с главой Индо-Тихоокеанского командования США Джоном Акилино, который находится с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского комитета.

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Согласно опубликованным данным, стороны обсудили ситуацию с безопасностью, включая ракетные угрозы Пхеньяна, и пути развития двустороннего сотрудничества.

Представители двух стран отметили, что последовательные пуски северокорейских баллистических ракет угрожают безопасности не только Корейского полуострова, но и региона в целом.

«Чем больше провокаций будет совершать КНДР, тем сильнее будет союз и оборонная позиция Южной Кореи и США», — заявили Ким Сын Гём и Джон Акилино.

Южнокорейский военный подчеркнул важность поддержания прочного союза и твердой оборонительной позиции, а также попросил Индо-Тихоокеанское командование оказать поддержку в случае необходимости.

«Союз Сеула и Вашингтона является стержнем мира и процветания в регионе», — добавил представитель США.