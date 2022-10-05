Москва, , 15:22 — REGNUM Возобновление поставок газа из России в Италию транзитом через Австрию является экономически взаимовыгодным для всех сторон, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Поставка газа Gazprom.ru

«Так, это решение позволяет обеспечить примерно 9–10% потребностей Италии в природном газе, а также сохранить 6–7% объёма экспорта в страны дальнего зарубежья для Газпрома.

Несмотря на высокие цены на природный газ на мировом рынке, поддержание объёмов сбыта является важным с точки зрения финансовых результатов и капитализации компании.

В частности, договорённость с Австрией на транзит газа в Италию позволит Газпрому экспортировать около 1,8 млрд кубометров природного газа до конца 2022 года, при этом австрийская сторона получит выплаты за обеспечение транзита этого объёма.

В то же время такое решение не будет приветствоваться конкурентами Газпрома на европейском газовом рынке, которые могли бы получить выгоды вследствие замещения поставок российского газа.

Но в то же время важно учитывать планы Италии по расширению инфраструктуры по регазификации СПГ, в частности, в Пьомбино на западном побережье страны. Текущие мощности трёх итальянских заводов по регазификации составляют в совокупности более 16 млрд кубометров в год.

В краткосрочной перспективе итальянская сторона получит возможность полностью заместить поставки трубопроводного газа из России транзитом через Австрию. Это снизит риски прекращения перекачки из-за влияния внешних факторов, а также расширит выбор поставщика СПГ.

В этой связи российским компаниям следует рассмотреть возможности увеличения производства сжиженного природного газа для укрепления своих позиций на мировом рынке», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром возобновил поставки газа в Италию через территорию Австрии, заявили в пресс-службе итальянской нефтегазовой компании Eni.

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