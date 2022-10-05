Москва, 5 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Для ответа на удары американского высокоточного оружия необходимо применять «что-то новое», считает бывший главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин.

Kremlin.ru Лазерный комплекс «Пересвет»

«Хотелось бы спросить: а где наш лазерный комплекс «Пересвет»?» — приводит слова Чиркина «Московский комсомолец».

Генерал напомнил, что комплекс может засвечивать оптикоэлектронные спутники на геостационарной орбите и сбивать любые аппараты. На возражение о том, что в этом случае противостояние переместится в космос, Чиркин заявил, что США ни в одном из конфликтов не беспокоились о соблюдении международных правил и миролюбивых принципов.