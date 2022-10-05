Москва, 5 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили МиГ-29 бандеровских формирований над Николаевской областью. Об этом 5 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит МиГ-29 [киевских] воздушных сил», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что также российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы (ВС) России уничтожили массированным огневым поражением свыше 90 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении.