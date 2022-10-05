Москва, 5 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства, сообщили 5 октября в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«В районе населённого пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск был уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».