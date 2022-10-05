Магас, , 15:11 — REGNUM Ингушетия получила из федерального бюджета субсидию в размере 80,6 млн рублей, которая должна быть направлена на благоустройство туристических маршрутов. Их распределят между претендентами на получение грантов — предпринимателями, которые намерены вкладываться в развитие инфраструктуры туризма, в том числе строить кемпинги, обустраивать зоны отдыха, сообщил в ходе заседания парламента региона глава комитета по туризму Беслан Мизиев.

Ингушетия Тимур Зиев / Timur Ziev

По его словам, всего в Ингушетии в настоящее время создано более 30 туристических маршрутов. Наиболее популярные из них проходят по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику.

Для того чтобы получить субсидии на реализацию своих проектов в сфере туризма, предприниматели должны заключить соглашение с комитетом по туризму, заповедником «Эрзи» и Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в Ингушетии должны быть созданы 11 кемпингов и благоустроены 13 туристических маршрутов.

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