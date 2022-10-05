Войска России уничтожили до 100 боевиков ВСУ на купянском направлении
Москва, 5 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. До 100 военнослужащих ВСУ уничтожили российские войска в Харьковской области. Об этом сообщает 5 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Марина Захарова ИА REGNUM
Харьковская область, по дороге в Купянск
В ведомстве уточнили, что на купянском направлении, в районах населённых пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка, нанесены ракетные удары по подразделениям первого эшелона и резервов 92-й механизированной бригады ВСУ.
В результате уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники.
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