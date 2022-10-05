Мелитополь, 5 октября 2022, 14:57 — REGNUM Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий пообещал жителям региона построить безопасное будущее. Об этом он 5 октября написал в телеграм-канале.
По его словам, он будет трудиться и сделает все возможное для благополучия жителей Запорожской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября президент России Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкого.
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