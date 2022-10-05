Балицкий пообещал жителям Запорожья безопасное будущее
Мелитополь, 5 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий пообещал жителям региона построить безопасное будущее. Об этом он 5 октября написал в телеграм-канале.
Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1
«Быть руководителем родного края, да еще в столь непростое время, для меня большая честь. Также это и колоссальная ответственность перед президентом России и перед земляками, чье доверие я должен оправдать», — написал Балицкий.
По его словам, он будет трудиться и сделает все возможное для благополучия жителей Запорожской области.
«Я уверен, дорогие земляки, мы с вами пройдем этот путь, вместе справимся со всеми задачами и построим стабильное и безопасное будущее нашего края», — резюмировал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября президент России Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкого.
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