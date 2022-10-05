София, , 14:37 — REGNUM В районе несущей конструкции крупнейшей региональной плотины «Бебреш» в городе Ботевград Софийской области Болгарии обнаружено взрывное устройство. Об этом 5 октября сообщает болгарская газета «24 часа».

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По предварительной информации, опасная находка представляет собой гранату Ф-1 с примотанными к ней металлическими элементами. Предназначение устройства неизвестно.

Согласно официальным данным, граната была обезврежена силами специального саперного подразделения армии Болгарии. Сейчас плотина работает в обычном режиме.

Ведется следствие.