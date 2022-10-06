Москва, , 07:33 — REGNUM Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» поможет значительно нарастить объем льготной лизинговой поддержки. Корпорация МСП известила об учреждении лизинговой компании «МСП Лизинг». Ее уставный капитал составил 6 млрд рублей. Генеральным директором назначена Татьяна Гончарова. Приоритетом компании будет льготный лизинг оборудования.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

О планах учредить федеральную лизинговую компанию в июне на Петербургском международном экономическом форуме объявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он поделился планами о том, что новая «дочка» будет создана на базе четырех региональных лизинговых компаний и начнет свою операционную деятельность осенью 2022 года.

Появление единой лизинговой компании в структуре Корпорации, по его словам, поможет нарастить объем льготной лизинговой поддержки к 2025 году более чем в пять раз.

«В результате к 2025 году мы ожидаем прироста объемов льготной лизинговой поддержки более чем в пять раз. Ее совокупный объем должен составить не менее 50 млрд рублей», — сказал Александр Исаевич, добавив, что приоритетом программы льготного лизинга остается оборудование.

О необходимости создания сквозной поддержки лизинга в России заявил в своём телеграм-канале глава бизнес-объединения «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, для капиталоемкого производственного бизнеса — это отличный способ для масштабирования и развития.

«Также необходимо, например, докапитализовать региональные фонды развития промышленности, чтобы производственные МСП в своих регионах получали льготное финансирование. Уверен, что производственный сектор — это огромный потенциал для роста российских малых предпринимателей и экономики в целом, потому что крупный бизнес не сможет в одиночку заместить все критически важные товары и комплектующие», — подчеркнул общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», российскому бизнесу доступны альтернативные способы получения привлечения капитала, например — на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Предпринимателям также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.

Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров.

Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития.