* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Источники в столице Афганистана сообщают, что слышали звук взрыва в здании министерства внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт агентство «Шафакна».

Pexels.com Взрыв

Собеседники уточнили, что звук взрыва раздался после полудня 5 сентября.

Пока информации о характере взрыва и возможных жертвах и пострадавших нет.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.