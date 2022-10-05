В здании МВД талибов* в Кабуле произошёл взрыв
* талибов — запрещённая в России организация
Кабул, 5 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Источники в столице Афганистана сообщают, что слышали звук взрыва в здании министерства внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт агентство «Шафакна».
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Взрыв
Собеседники уточнили, что звук взрыва раздался после полудня 5 сентября.
Пока информации о характере взрыва и возможных жертвах и пострадавших нет.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.