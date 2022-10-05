Премьер Японии планирует обсудить с главой Южной Кореи ракетные пуски КНДР
Токио, 5 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести 6 октября телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Фумио Кисида
Сообщается, что стороны планируют обсудить ракетный пуск КНДР, а также подтвердить готовность тесно сотрудничать для реагирования на действия Пхеньяна.
Напомним, 4 октября КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности с территории города Мупхенри провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ракета пролетела около 4500 км, достигнув максимальной высоты 970 км.
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